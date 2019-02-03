Алавес (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
...
5 Хетафе 22 32
6 Бетис 22 32
7 Алавес 21 32
8 Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад 22 30
...
20 Уэска 22 15
полная таблица
Предстоящие
Реал
Мадрид		22:4503.02.19Алавес
Алавес10.02.19Леванте
Сыгранные
Алавес0 - 128.01.19Райо
Вальекано
Хетафе4 - 018.01.19Алавес

Новости партнеров

"Реал" на своем поле разгромил "Алавес"

"Реал" обыграл "Алавес" в матче 22-го тура чемпионата Испании - 3:0.

Чемпионат Испании

22 тур

"Реал Мадрид" – "Алавес"

Голы: Бензема, 30, Жуниор, 80, Мариано, 90+1

"Реал Мадрид": Куртуа, Одриосола, Регилон, Рамос, Начо, Каземиро, Сибальос, Модрич, Жуниор (Иско, 87), Бэйл (Асенсио, 63), Бензема (Мариано, 75)

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Марипан, Карлос, Ману (Гвидетти, 81), Вакасо, Пина, Родригес, Бурги (Ролан, 67), Кальери (Санчес, 81)

Предупреждения: Лагуардия, 32, Бурги, 54, Вакасо, 74
Теги: Реал Алавес Ла Лига
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