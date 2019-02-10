Валенсия (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
...
6 Бетис 22 32
7 Алавес 22 32
8 Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар 22 29
...
20 Уэска 22 15
полная таблица
Предстоящие
Валенсия10.02.19Реал
Сосьедад
Валенсия17.02.19Эспаньол
Сыгранные
Барселона2 - 202.02.19Валенсия
Валенсия3 - 026.01.19Вильярреал

Новости партнеров

Дани Парехо продлил контракт с "Валенсией"

Пресс-служба "Валенсия" объявила о продлении контракта с полузащитником Дани Парехо.

Новый договор с ним рассчитан до лета 2022 года. В нем прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.



29-летний испанец играет за "Валенсию" с 2011 года. В нынешнем сезоне в чемпионате Испании он провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей.
Теги: Ла Лига Валенсия
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