Дани Парехо продлил контракт с "Валенсией"

Пресс-служба "Валенсия" объявила о продлении контракта с полузащитником Дани Парехо.Новый договор с ним рассчитан до лета 2022 года. В нем прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.29-летний испанец играет за "Валенсию" с 2011 года. В нынешнем сезоне в чемпионате Испании он провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей.