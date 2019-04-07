Испания Ла Лига 2018/19 
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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 30 44
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис 30 40
11 Эйбар 31 39
12 Леганес 30 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 30 23
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Диего Коста может получить 8 матчей дисквалификации за оскорбление арбитра

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может быть отстранен ла лигой на 8 матчей, сообщает Marca.

В игре чемпионата Испании против "Барселоны" (0:2) форвард был удален с поля за осеорбление арбитра.

Рефери матча указал в рапорте, что Коста оскорбляле его мать. За это форварду грозит отстранение на 4 игры. Еще 4 матча он может пропустить из-за того, что хватал судью за руки после того, как увидел перед собой красную карточку.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Коста Атлетико Барселона Ла Лига
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 12:08)
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Болеет за:
ЦСКА
Надо было ещё по щам ему надавать за такие слова
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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