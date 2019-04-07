Диего Коста может получить 8 матчей дисквалификации за оскорбление арбитра

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может быть отстранен ла лигой на 8 матчей, сообщает Marca.В игре чемпионата Испании против "Барселоны" (0:2) форвард был удален с поля за осеорбление арбитра.Рефери матча указал в рапорте, что Коста оскорбляле его мать. За это форварду грозит отстранение на 4 игры. Еще 4 матча он может пропустить из-за того, что хватал судью за руки после того, как увидел перед собой красную карточку.