Андрес Иньеста: мне бы хотелось выиграть больше трофеев Лиги чемпионов

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за "Виссел Кобе", отметил, что хотел бы одержать больше побед в Лиге чемпионов."Мне бы хотелось выиграть больше трофеев Лиги чемпионов, но, думаю, нужно гордиться достигнутым. "Реал" завоевал титулы в Лиге чемпионов, но они недовольны тем, что не выиграли чемпионат, где победил другой клуб. Это правда, что за последние несколько лет в "Барселоне" у нас был состав, который мог бы сделать еще один шаг в Лиге чемпионов", – сказал футболист.