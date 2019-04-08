Андрес Иньеста: мне бы хотелось выиграть больше трофеев Лиги чемпионов

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24
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Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за "Виссел Кобе", отметил, что хотел бы одержать больше побед в Лиге чемпионов.
"Мне бы хотелось выиграть больше трофеев Лиги чемпионов, но, думаю, нужно гордиться достигнутым. "Реал" завоевал титулы в Лиге чемпионов, но они недовольны тем, что не выиграли чемпионат, где победил другой клуб. Это правда, что за последние несколько лет в "Барселоне" у нас был состав, который мог бы сделать еще один шаг в Лиге чемпионов", – сказал футболист.
Marca
"Мне бы хотелось выиграть больше трофеев Лиги чемпионов, но, думаю, нужно гордиться достигнутым. "Реал" завоевал титулы в Лиге чемпионов, но они недовольны тем, что не выиграли чемпионат, где победил другой клуб. Это правда, что за последние несколько лет в "Барселоне" у нас был состав, который мог бы сделать еще один шаг в Лиге чемпионов", – сказал футболист.
Marca
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