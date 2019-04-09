Серхио Бускетс: Месси не забил ни одного гола, которого мы не видели на тренировках

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс рассказал, что все фантастические голы, которые его одноклубник Лионель Месси забивает в играх, аргентинец предварительно отрабатывает на тренировках."Нам повезло тренироваться с ним каждый день. Я провел рядом с ним 11 лет, за это время много раз увидишь, как он делает такие вещи. Нас они не удивляют совсем. Он не забил в матчах ни одного гола, которого мы не видели на тренировках. И он также повторяет свои голы из прошлых сезонов. Он уникален", - цитирует Бускетса Squawka.