Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Серхио Бускетс: Месси не забил ни одного гола, которого мы не видели на тренировках

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс рассказал, что все фантастические голы, которые его одноклубник Лионель Месси забивает в играх, аргентинец предварительно отрабатывает на тренировках.

"Нам повезло тренироваться с ним каждый день. Я провел рядом с ним 11 лет, за это время много раз увидишь, как он делает такие вещи. Нас они не удивляют совсем. Он не забил в матчах ни одного гола, которого мы не видели на тренировках. И он также повторяет свои голы из прошлых сезонов. Он уникален", - цитирует Бускетса Squawka.

Sport24.ru
Теги: Бускетс Месси Барселона Ла Лига
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