Испания Ла Лига 2018/19 
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Атлетик Б
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Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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"Реал" хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатами

Мадридский "Реал" хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла в ближайшее трансферное окно.

По информации AS, единственной преградой к тому, чтобы форвард покинула стан "сливочных", являются большие финансовые запросы как клуба, так и самого игрока.

Испанские СМИ утверждают, что валлийский футболист утратил доверие со стороны болельщиков из-за низкого уровня действий на поле. Также пресса стала негативно отзываться о Бэйле в связи с его игрой и поведением в матче 25-го тура Ла Лиги с "Леванте" (2:1), тогда он отказался праздновать свой гол с пенальти с одноклубниками. Недовольны нападающим и товарищи по команде. Так, вратарь Тибо Куртуа отметил отдаленность спортсмена от других футболистов "Реала".

"Газета.ру"
Теги: Бэйл Реал Ла Лига
Сегодня, 17:03
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