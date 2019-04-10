"Реал" хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатами

Мадридский "Реал" хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла в ближайшее трансферное окно.По информации AS, единственной преградой к тому, чтобы форвард покинула стан "сливочных", являются большие финансовые запросы как клуба, так и самого игрока.Испанские СМИ утверждают, что валлийский футболист утратил доверие со стороны болельщиков из-за низкого уровня действий на поле. Также пресса стала негативно отзываться о Бэйле в связи с его игрой и поведением в матче 25-го тура Ла Лиги с "Леванте" (2:1), тогда он отказался праздновать свой гол с пенальти с одноклубниками. Недовольны нападающим и товарищи по команде. Так, вратарь Тибо Куртуа отметил отдаленность спортсмена от других футболистов "Реала".