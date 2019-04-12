Антон Миранчук: брат смог бы заиграть в топовых клубах Испании

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о перспективах своего брата Алексея.— Представляю его в испанском чемпионате. "Барселона" — это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы.— Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это, – сказал Антон Миранчук.