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Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Новости партнеров

Антон Миранчук: брат смог бы заиграть в топовых клубах Испании

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о перспективах своего брата Алексея.

— В каком европейском чемпионате мог бы заиграть ваш брат?

— Представляю его в испанском чемпионате. "Барселона" — это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы.

— А в каком году твой брат выиграет Лигу чемпионов?

— Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это, – сказал Антон Миранчук.

Sport24
Теги: Миранчук Барселона Атлетико
Сегодня, 11:08
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4
(1)
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 11:31)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
дурак что ли
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  Яamon   (Сегодня, 11:26)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
не смог бы
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  stepanmlc   (Сегодня, 11:20)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Барселона" — это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы.

laughing

— А в каком году твой брат выиграет Лигу чемпионов?
— Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это, – сказал Антон Миранчук.


Это вообще клиника


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#1  ДЯДЬКА   (Сегодня, 11:11)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
У этих тоже "крышу сорвало".
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
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