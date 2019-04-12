Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил травму, передает пресс-служба клуба.Испанец повредил левую ногу. Неизвестно, сколько пропустит игрок "королевского клуба".15 апреля "Реал" сыграет с "Леганесом" в рамках чемпионата Испании.