Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 31 50
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 32 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 32 43
10 Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес 31 40
13 Эйбар 31 39
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 32 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 32 25
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"Севилья" обыграла "Бетис" в дерби и вышла на четвертое место в Ла Лиге

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в матче 32-го тура испанской Ла Лиги.

Чемпионат Испании

32 тур

"Севилья" – "Бетис" 3:2

Голы: Эль-Хаддади, 26, Чельсо, 55, Сарабия, 59, Васкес, 63, Тельо, 82

"Севилья": Вацлик, Каррису, Эскудеро, Меркадо, Навас, Васкес (Видаль, 69), Меса, Банега (Рог, 74), Сарабия, Эль-Хаддади (Промес, 69), Бен-Йеддер

"Бетис": Лопес, Манди, Сидней (Тельо, 77), Феддаль, Фирпо, Эмерсон (Санчес, 68), Гуардадо, Карвалью, Каналес, Чельсо, Хесе (Морон, 74)

Предупреждения: Хесе, 39, Эскудеро, 65, Банега, 70, Навас, 73, Каррису, 81, Манди, 83, Меркадо, 86, Тельо, 90+2, Рог, 90+4
Теги: Севилья Бетис Ла Лига
Вчера, 23:45
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