Диего Симеоне: Облак - лучший голкипер в мире

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|31
|50
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|32
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|32
|41
|11
|Реал Сосьедад
|31
|40
|12
|Леганес
|31
|40
|13
|Эйбар
|31
|39
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|32
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|32
|25
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:16
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Вчера, 23:40
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Вчера, 23:17
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (14)
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (14)
Вчера, 22:38
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Вчера, 22:27
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (9)
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (9)
Вчера, 22:05
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
Вчера, 21:49
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Вчера, 21:41
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Вчера, 21:26
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (38)
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (38)
Вчера, 21:09
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (11)
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (11)
Вчера, 20:55
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ
Вчера, 20:28
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 19:35
Дани Алвес может вернуться в "Севилью"
Дани Алвес может вернуться в "Севилью"
Вчера, 19:09
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (2)
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (2)
Вчера, 19:00
"Борнмут" со счетом 5:0 выиграл у "Брайтона"
"Борнмут" со счетом 5:0 выиграл у "Брайтона"
Вчера, 18:52
Харри Кейн сыграет в текущем сезоне в случае выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов
Харри Кейн сыграет в текущем сезоне в случае выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов
Вчера, 18:26
Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"
Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"
Вчера, 18:24
"Ахмат" - "Локомотив": стали известны стартовые составы (1)
"Ахмат" - "Локомотив": стали известны стартовые составы (1)
Вчера, 18:06
"Ювентус" упустил шанс оформить чемпионство сегодня
"Ювентус" упустил шанс оформить чемпионство сегодня
Вчера, 18:06
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (4)
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (4)
Диего Симеоне: Облак - лучший голкипер в мире
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне назвал вратаря своей команды Яна Облака лучшим голкипером мира.
"Облак - лучший голкипер в мире. Нам повезло, что он решил играть за "Атлетико". Облак сильно прибавил и стал лучше. Когда Ян пришёл к нам много лет назад, он начал выступать в Лиге чемпионов, потому что заслужил своими усилием, работой и прогрессом", - цитирует Симеоне Goal.com.
"Облак - лучший голкипер в мире. Нам повезло, что он решил играть за "Атлетико". Облак сильно прибавил и стал лучше. Когда Ян пришёл к нам много лет назад, он начал выступать в Лиге чемпионов, потому что заслужил своими усилием, работой и прогрессом", - цитирует Симеоне Goal.com.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.