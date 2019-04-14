Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 31 50
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 32 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 32 43
10 Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес 31 40
13 Эйбар 31 39
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 32 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 32 25
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Диего Симеоне: Облак - лучший голкипер в мире

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне назвал вратаря своей команды Яна Облака лучшим голкипером мира.

"Облак - лучший голкипер в мире. Нам повезло, что он решил играть за "Атлетико". Облак сильно прибавил и стал лучше. Когда Ян пришёл к нам много лет назад, он начал выступать в Лиге чемпионов, потому что заслужил своими усилием, работой и прогрессом", - цитирует Симеоне Goal.com.
Теги: Симеоне Облак Атлетико Ла Лига
Сегодня, 11:41
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