Андрес Иньеста: мало кто может делать то, что делает Месси

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста оценил игру аргентинского нападающего и капитана каталонской команды Лионеля Месси.В текущем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард принял участие в 29 матчах. В них он сумел забить 33 мяча и отдать 12 передач, которые привели к голам."В течение многих лет Месси заставляет сложные вещи казаться легкими. Мало кто может это делать. Это сложно, но он всегда показывает что-то новое.Месси — особенный футболист. Это проявляется во всем, даже когда он просто принимает мяч, при этом все ожидают, что это будет идеально. Лео уникален", — приводит слова Иньесты Marca.