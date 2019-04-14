Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
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Атлетик Б
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Реал Сосьедад
Леганес
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Жирона
Леванте
Сельта
Вальядолид
Вильярреал
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 32 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 32 43
10 Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес 31 40
13 Эйбар 31 39
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 32 32
17 Вальядолид 32 31
18 Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 32 25
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Андрес Иньеста: мало кто может делать то, что делает Месси

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста оценил игру аргентинского нападающего и капитана каталонской команды Лионеля Месси.

В текущем сезоне чемпионата Испании аргентинский форвард принял участие в 29 матчах. В них он сумел забить 33 мяча и отдать 12 передач, которые привели к голам.

"В течение многих лет Месси заставляет сложные вещи казаться легкими. Мало кто может это делать. Это сложно, но он всегда показывает что-то новое.

Месси — особенный футболист. Это проявляется во всем, даже когда он просто принимает мяч, при этом все ожидают, что это будет идеально. Лео уникален", — приводит слова Иньесты Marca.

"Газета.ру"
Теги: Иньеста Барселона Месси Ла Лига
Сегодня, 13:53
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