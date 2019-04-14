Защитник "Барселоны" попал в сферу интересов "Ювентуса"

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Умтити попал в сферу трансферных интересов туринского "Ювентуса".По информации Sport.es, в туринской команде рассматривают Умтити как смену Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.Трансферная стоимость французского защитника оценивается в €80 млн.Стоит отметить, что француз также заинтересовал лондонский "Арсенал".В составе сборной Франции игрок стал чемпионом мира в 2018 году. Текущий контракт с "Барселоной" рассчитан до 2023 года.