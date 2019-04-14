Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|32
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|32
|41
|11
|Реал Сосьедад
|31
|40
|12
|Леганес
|31
|40
|13
|Эйбар
|31
|39
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|32
|32
|17
|Вальядолид
|32
|31
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|31
|46
|...
|20
|Уэска
|32
|25
Лента новостей:
01:16
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Вчера, 23:40
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Защитник "Барселоны" попал в сферу интересов "Ювентуса"
Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Умтити попал в сферу трансферных интересов туринского "Ювентуса".
По информации Sport.es, в туринской команде рассматривают Умтити как смену Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.
Трансферная стоимость французского защитника оценивается в €80 млн.
Стоит отметить, что француз также заинтересовал лондонский "Арсенал".
В составе сборной Франции игрок стал чемпионом мира в 2018 году. Текущий контракт с "Барселоной" рассчитан до 2023 года.
"Газета.ру"
По информации Sport.es, в туринской команде рассматривают Умтити как смену Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.
Трансферная стоимость французского защитника оценивается в €80 млн.
Стоит отметить, что француз также заинтересовал лондонский "Арсенал".
В составе сборной Франции игрок стал чемпионом мира в 2018 году. Текущий контракт с "Барселоной" рассчитан до 2023 года.
"Газета.ру"
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