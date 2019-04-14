Испания Ла Лига 2018/19 
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Реал Сосьедад
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Жирона
Леванте
Сельта
Вальядолид
Вильярреал
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 32 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 32 43
10 Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес 31 40
13 Эйбар 31 39
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 32 32
17 Вальядолид 32 31
18 Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 32 25
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Защитник "Барселоны" попал в сферу интересов "Ювентуса"

Защитник каталонской "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Умтити попал в сферу трансферных интересов туринского "Ювентуса".

По информации Sport.es, в туринской команде рассматривают Умтити как смену Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Трансферная стоимость французского защитника оценивается в €80 млн.

Стоит отметить, что француз также заинтересовал лондонский "Арсенал".

В составе сборной Франции игрок стал чемпионом мира в 2018 году. Текущий контракт с "Барселоной" рассчитан до 2023 года.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Ла Лига Ювентус Серия А
Сегодня, 14:30
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