Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Эспаньол
Эйбар
Леганес
Жирона
Леванте
Сельта
Вальядолид
Вильярреал
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 31 46
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Эспаньол 32 41
12 Эйбар 32 40
13 Леганес 31 40
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 32 32
17 Вальядолид 32 31
18 Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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"Реал Сосьедад" и "Эйбар" сыграли вничью

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 32-го тура премьер-лиги (1:1).

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 1:1

Голы: Хуанми (Сангальи), 1 (1:0). Хоан Хордан, 85 (1:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Айен Муньос, Мерино, Субельдия (Баутиста, 90), Сангальи (Пардо, 66), Хуанми, Оярсабаль, Барренечеа (Рамирес, 56).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель (Педро Леон, 84), Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна, Серхио Энрич, Де Бласис, Кардона (Шарлес, 77).

Предупреждения: Де Бласис, 33. Льоренте, 39. Хоан Хордан, 55. Пардо, 87.
Теги: Реал Сосьедад Эйбар Ла Лига
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