Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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В конце сезона Зидан проведёт индивидуальную беседу с каждым игроком "Реала"

Ближайшим летом "Реал" проведёт значительное обновление состава, сообщает Marca.

По информации источника, руководство "Королевского клуба" возложило этот процесс полностью на главного тренера команды Зинедина Зидана. Французский специалист будет контролировать как исходящие, так и входящие трансферы. Он уже определился, что по окончании текущего сезона проведёт личную беседу с каждым игроком команды по отдельности, чтобы рассказать футболистам об их перспективах на "Сантьяго Бернабеу".

Также наставник "сливочных" постарается убедить остаться в команде голкипера Кейлора Наваса и защитника Рафаэля Варана, которые задумываются о смене клубной прописки.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зидан Реал Ла Лига
Вчера, 23:22
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