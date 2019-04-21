Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Сельта
Жирона
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 33 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 33 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Вильярреал 32 33
17 Леванте 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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"Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью

"Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:2).

Чемпионат Испании

33-й тур

"Леванте" - "Эспаньол" - 2:2

Голы: Борха Иглесиас, 16 (0:1). Везу, 62 (1:1). Рока, 65 (1:2). Рочина, 72 (2:2).

"Леванте": Фернандес, Везу, Тоньо (Рохер, 61), Пьер, Чема (Коке, 67), Рочина, Кампанья, Барди, Хасон, Моралес, Майораль (Педро Лопес, 77).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес (Лопес, 80), Дардер (Перес, 80), Рока, Мелендо, Борха Иглесиас, Пуадо (Серхио Гарсия, 83).

Предупреждения: Рочина, 30. Чема, 43. Виктор Санчес, 70. Моралес, 82.

Удаление: Рочина, 74.
Теги: Леванте Эспаньол Ла Лига
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