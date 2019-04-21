"Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|33
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (6)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (6)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (19)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (19)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
09:19
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
09:03
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (23)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (23)
08:35
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
03:10
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
"Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью
"Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:2).
Чемпионат Испании
33-й тур
"Леванте" - "Эспаньол" - 2:2
Голы: Борха Иглесиас, 16 (0:1). Везу, 62 (1:1). Рока, 65 (1:2). Рочина, 72 (2:2).
"Леванте": Фернандес, Везу, Тоньо (Рохер, 61), Пьер, Чема (Коке, 67), Рочина, Кампанья, Барди, Хасон, Моралес, Майораль (Педро Лопес, 77).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес (Лопес, 80), Дардер (Перес, 80), Рока, Мелендо, Борха Иглесиас, Пуадо (Серхио Гарсия, 83).
Предупреждения: Рочина, 30. Чема, 43. Виктор Санчес, 70. Моралес, 82.
Удаление: Рочина, 74.
Чемпионат Испании
33-й тур
"Леванте" - "Эспаньол" - 2:2
Голы: Борха Иглесиас, 16 (0:1). Везу, 62 (1:1). Рока, 65 (1:2). Рочина, 72 (2:2).
"Леванте": Фернандес, Везу, Тоньо (Рохер, 61), Пьер, Чема (Коке, 67), Рочина, Кампанья, Барди, Хасон, Моралес, Майораль (Педро Лопес, 77).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес (Лопес, 80), Дардер (Перес, 80), Рока, Мелендо, Борха Иглесиас, Пуадо (Серхио Гарсия, 83).
Предупреждения: Рочина, 30. Чема, 43. Виктор Санчес, 70. Моралес, 82.
Удаление: Рочина, 74.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.