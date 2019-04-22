Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Новости партнеров

"Валенсия" подтвердила, что у Черышева растяжение

"Валенсия" на своем официальном сайте сообщила о состоянии здоровья российского полузащитника Дениса Черышева.

Как и сообщалось ранее, у футболиста диагностировано сильное растяжение на правой ноге. Разрыва связок диагностировано не было. Пока неизвестен точный срок восстановления российского футболиста.
Теги: Черышев Валенсия Ла Лига
Сегодня, 10:26
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(1)
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:18)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скорейшего восстановления!!!
Слава Богу, что без разрыва!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 10:34)
  • +2
  •  (4)

смотрелось жутко конечно, здоровья Денису


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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