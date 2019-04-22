Видео травмы Дениса Черышева в матче с "Бетисом" (видео)

Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Теги: Черышев Валенсия Бетис Ла Лига
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