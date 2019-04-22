Видео травмы Дениса Черышева в матче с "Бетисом" (видео)

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
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