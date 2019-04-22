"Реал" готов отдать Бэйла в аренду

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл может перейти в другой клуб в летнее трансферное окно на правах аренды.По информации Marca, руководство "Королевского клуба" решило ввести и такое предложение, если валлийца не удастся продать.При этом руководство понимает, что может потерять большие деньги, которые принес бы трансфер футболиста, но готово рискнуть, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.Наставник "Реала" Зинедин Зидан не видит в основном составе места для Бэйла в предстоящем сезоне. Однако в СМИ отмечается, сам 29-летний игрок не не особо хочет оставлять мадридцев.В текущем сезоне Бэйл сыграл 27 матчей в испанской Примере, в которых оформил восемь голов и отдал три результативные передачи.