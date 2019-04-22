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Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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"Реал" готов отдать Бэйла в аренду

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл может перейти в другой клуб в летнее трансферное окно на правах аренды.

По информации Marca, руководство "Королевского клуба" решило ввести и такое предложение, если валлийца не удастся продать.

При этом руководство понимает, что может потерять большие деньги, которые принес бы трансфер футболиста, но готово рискнуть, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не видит в основном составе места для Бэйла в предстоящем сезоне. Однако в СМИ отмечается, сам 29-летний игрок не не особо хочет оставлять мадридцев.

В текущем сезоне Бэйл сыграл 27 матчей в испанской Примере, в которых оформил восемь голов и отдал три результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Реал Бэйл Ла Лига
Сегодня, 21:45
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