Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (4)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (4)
10:23
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (3)
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (3)
Вчера, 23:17
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (2)
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (2)
Вчера, 22:51
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Вчера, 22:23
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
Два клуба чемпионата Испании повздорили в соцсетях
Испанские "Валенсия" и "Бетис" вступили в перепалку в социальных сетях во время матча команд в рамках Ла Лиги.
В нынешнем сезоне это была четвертая встреча клубов.
"Мы все еще испытываем боль за то, что они не позволили нам сыграть в финале Кубка Испании дома. Настал день вендетты! Это день "Бетиса"!" — обратилась к соперникам пресс-служба "Бетиса" в твиттере.
После игры, которая завершилась победой "Валенсии" со счетом 2:1, "летучие мыши" с сарказмом высказались о поражении противников.
"Привет, "Валенсия". Мы думаем, что, возможно, вы этого не знаете, но в футболе знать, как выигрывать, так же важно, как знать, как проиграть. Увидимся в следующем сезоне", — снова написал "Бетис".
"Валенсия" решила завершить спор, сообщив фанатам, что это было лишь шуткой.
"Газета.ру"
В нынешнем сезоне это была четвертая встреча клубов.
"Мы все еще испытываем боль за то, что они не позволили нам сыграть в финале Кубка Испании дома. Настал день вендетты! Это день "Бетиса"!" — обратилась к соперникам пресс-служба "Бетиса" в твиттере.
После игры, которая завершилась победой "Валенсии" со счетом 2:1, "летучие мыши" с сарказмом высказались о поражении противников.
"Привет, "Валенсия". Мы думаем, что, возможно, вы этого не знаете, но в футболе знать, как выигрывать, так же важно, как знать, как проиграть. Увидимся в следующем сезоне", — снова написал "Бетис".
"Валенсия" решила завершить спор, сообщив фанатам, что это было лишь шуткой.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.