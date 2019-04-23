Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Два клуба чемпионата Испании повздорили в соцсетях

Испанские "Валенсия" и "Бетис" вступили в перепалку в социальных сетях во время матча команд в рамках Ла Лиги.

В нынешнем сезоне это была четвертая встреча клубов.

"Мы все еще испытываем боль за то, что они не позволили нам сыграть в финале Кубка Испании дома. Настал день вендетты! Это день "Бетиса"!" — обратилась к соперникам пресс-служба "Бетиса" в твиттере.

После игры, которая завершилась победой "Валенсии" со счетом 2:1, "летучие мыши" с сарказмом высказались о поражении противников.

"Привет, "Валенсия". Мы думаем, что, возможно, вы этого не знаете, но в футболе знать, как выигрывать, так же важно, как знать, как проиграть. Увидимся в следующем сезоне", — снова написал "Бетис".

"Валенсия" решила завершить спор, сообщив фанатам, что это было лишь шуткой.

"Газета.ру"
Теги: Валенсия Бетис Ла Лига
Сегодня, 16:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама