Два клуба чемпионата Испании повздорили в соцсетях

Испанские "Валенсия" и "Бетис" вступили в перепалку в социальных сетях во время матча команд в рамках Ла Лиги.В нынешнем сезоне это была четвертая встреча клубов."Мы все еще испытываем боль за то, что они не позволили нам сыграть в финале Кубка Испании дома. Настал день вендетты! Это день "Бетиса"!" — обратилась к соперникам пресс-служба "Бетиса" в твиттере.После игры, которая завершилась победой "Валенсии" со счетом 2:1, "летучие мыши" с сарказмом высказались о поражении противников."Привет, "Валенсия". Мы думаем, что, возможно, вы этого не знаете, но в футболе знать, как выигрывать, так же важно, как знать, как проиграть. Увидимся в следующем сезоне", — снова написал "Бетис"."Валенсия" решила завершить спор, сообщив фанатам, что это было лишь шуткой.