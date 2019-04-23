Зинедин Зидан просит руководство продать вратаря Куртуа

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа может покинуть мадридский "Реал" в конце текущего сезона, сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан уже попросил руководство клуба продать бельгийца. Он планирует сделать ставку на Кейлора Наваса.Куртуа перешел в команду из английского "Челси" летом 2018 года. За его трансфер мадридский клуб заплатил €35 млн.В текущем сезоне бельгиец провел 24 матча и пропустил в них 30 мячей. Нынешнее соглашение голкипера и клуба рассчитано до лета 2024.