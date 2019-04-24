Испания Ла Лига 2018/19 
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Валенсия
Атлетик Б
Алавес
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Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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"Барселона" на выезде обыграла "Алавес"

"Алавес" на своем поле проиграл "Барселоне" в матче 34-го тура чемпионата Испании (0:2).

Чемпионат Испании

34-й тур

"Алавес" - "Барселона" - 0:2

Голы: Аленья, 54 (0:1). Суарес, 60 - с пенальти (0:2).

"Алавес": Пачеко, Карлос Вигарай, Ксимо Наварро, Лагуардия, Эли (Твумаси, 71), Дуарте, Ролан (Брашанац, 46), Томас Пина, Вакасо, Хони (Гвидетти, 81), Борха Бастон.

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Юмтити, Пике, Семеду (Жорди Альба, 70), Бускетс, Видаль, Аленья (Артур, 87), Дембеле (Месси, 61), Суарес, Коутинью.

Предупреждения: Хони, 33. Ксимо Наварро, 56. Коутинью, 76. Томас Пина, 90+4.
Теги: Барселона Алвес Ла Лига
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