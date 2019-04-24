Испания Ла Лига 2018/19 
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Вильярреал
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Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Лионель Месси провел 100-й матч в статусе капитана "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в матче 34-го тура Ла Лиги против "Алавеса" (2:0).

Для Месси эта игра стала 100-й в качестве капитана "Барселоны". Впервые Лионель надел капитанскую повязку 27 июля 2008 года в товарищеском матче с "Данди Юнайтед" (5:1). Аргентинец появился во втором тайме и успел оформить дубль. В официальном матче Месси впервые вышел на поле в статусе капитана 30 марта 2013 года в выездной игре с "Сельтой" (2:2). Лионель тогда отметился голом и результативной передачей.

Месси - воспитанник академии «Барселоны», в составе первой команды выступает с 17 лет. С теx пор вместе с клубом он выиграл 9 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков и 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Лионель 5 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и 5 раз - чемпионата Испании.

Sport24.ru
Теги: Месси Барселона Ла Лига
Сегодня, 07:48
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