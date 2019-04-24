Лионель Месси провел 100-й матч в статусе капитана "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в матче 34-го тура Ла Лиги против "Алавеса" (2:0).Для Месси эта игра стала 100-й в качестве капитана "Барселоны". Впервые Лионель надел капитанскую повязку 27 июля 2008 года в товарищеском матче с "Данди Юнайтед" (5:1). Аргентинец появился во втором тайме и успел оформить дубль. В официальном матче Месси впервые вышел на поле в статусе капитана 30 марта 2013 года в выездной игре с "Сельтой" (2:2). Лионель тогда отметился голом и результативной передачей.Месси - воспитанник академии «Барселоны», в составе первой команды выступает с 17 лет. С теx пор вместе с клубом он выиграл 9 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков и 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Лионель 5 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и 5 раз - чемпионата Испании.