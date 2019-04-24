Серхио Бускетс: "Барселона" хочет стать чемпионом Испании перед своими фанатами

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс рассказал, что каталонцы хотят оформить чемпионство на своем стадионе."Барса" уже в эту среду могжет в восьмой раз за последние 11 лет стать чемпионами страны, если "Валенсия" победит "Атлетико". В ином случае команде Эрнесто Вальверде придется ждать до выходных."Мы хотим победить дома. То, что мы делаем, является историческим. Конечно, победа над "Алавесом" является продолжением тяжелой работы, проделанной в течение сезона. Но мы хотим, чтобы этот чемпионский титул завоевали перед своими фанатами", - цитирует Бускетса El Mundo Deportivo.