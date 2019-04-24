Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Серхио Бускетс: "Барселона" хочет стать чемпионом Испании перед своими фанатами

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс рассказал, что каталонцы хотят оформить чемпионство на своем стадионе.

"Барса" уже в эту среду могжет в восьмой раз за последние 11 лет стать чемпионами страны, если "Валенсия" победит "Атлетико". В ином случае команде Эрнесто Вальверде придется ждать до выходных.

"Мы хотим победить дома. То, что мы делаем, является историческим. Конечно, победа над "Алавесом" является продолжением тяжелой работы, проделанной в течение сезона. Но мы хотим, чтобы этот чемпионский титул завоевали перед своими фанатами", - цитирует Бускетса El Mundo Deportivo.
Теги: Бускетс Барселона Ла Лига
Сегодня, 08:50
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