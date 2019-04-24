Филиппе Коутиньо: было бы здорово играть в одном клубе с Неймаром

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал, что хотел бы играть в одной команде с форвардом "ПСЖ" Неймаром."Всегда приятно играть с ним вместе. Мы много играли в юношеских сборных Бразилии, Неймар стал особенным игроком. Всегда здорово выступать на его стороне, хотя на клубном уровне мне пока не повезло играть с ним вместе. Было бы здорово поиграть в одном клубе", - цитирует Коутиньо De Sola.