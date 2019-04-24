Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Филиппе Коутиньо: было бы здорово играть в одном клубе с Неймаром

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал, что хотел бы играть в одной команде с форвардом "ПСЖ" Неймаром.

"Всегда приятно играть с ним вместе. Мы много играли в юношеских сборных Бразилии, Неймар стал особенным игроком. Всегда здорово выступать на его стороне, хотя на клубном уровне мне пока не повезло играть с ним вместе. Было бы здорово поиграть в одном клубе", - цитирует Коутиньо De Sola.
Теги: Коутиньо Неймар Барселона ПСЖ Ла Лига Лига 1
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