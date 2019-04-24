Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28
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Абелардо не будет тренировать "Алавес" в следующем сезоне
Главный тренер "Алавеса" Абелардо покинет свой пост в конце сезона.
49-летний испанец не будет подписывать новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение заканчивается 30 июня.
Абелардо с 2017 года работает с "Алавесом".
49-летний испанец не будет подписывать новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение заканчивается 30 июня.
Абелардо с 2017 года работает с "Алавесом".
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