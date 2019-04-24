Абелардо не будет тренировать "Алавес" в следующем сезоне

Главный тренер "Алавеса" Абелардо покинет свой пост в конце сезона.49-летний испанец не будет подписывать новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение заканчивается 30 июня.Абелардо с 2017 года работает с "Алавесом".