Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 34 49
8 Алавес 34 46
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Леванте 34 37
16 Сельта 34 36
17 Вальядолид 34 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Агент: в прошлом сезоне "Реал" отказался от очень щедрого предложения за Асенсио

Футбольный агент Горацио Гаджиоли рассказал о том, что в прошлом сезоне "Реал" мог продать полузащитника Марко Асенсио.

"Мысли Марко связаны со следующим сезоном и новыми победами вместе с "Реалом". Но в прошлом году "Реал" отклонил несколько предложений в размере € 180 млн за Асенсио. Марко говорит, что он очень счастлив в клубе. Он просто хочет добиваться успеха здесь", - сказал Гаджиоли.

ESPN
Теги: Ла Лига Реал Асенсио
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