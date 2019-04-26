Агент: в прошлом сезоне "Реал" отказался от очень щедрого предложения за Асенсио

Футбольный агент Горацио Гаджиоли рассказал о том, что в прошлом сезоне "Реал" мог продать полузащитника Марко Асенсио."Мысли Марко связаны со следующим сезоном и новыми победами вместе с "Реалом". Но в прошлом году "Реал" отклонил несколько предложений в размере € 180 млн за Асенсио. Марко говорит, что он очень счастлив в клубе. Он просто хочет добиваться успеха здесь", - сказал Гаджиоли.