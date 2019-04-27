Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Севилья
|34
|55
|5
|Хетафе
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Леганес
|35
|42
|12
|Реал Сосьедад
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|34
|37
|17
|Вальядолид
|35
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28
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Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию, согласно которой он является главным в клубе в вопросах трансферов.
"Слухи про мою власть в вопросах трансферов – это неправда. Я не являюсь главным даже у себя дома! Подобные решения будут приниматься совместно. Наша задача – усилить атакующую линию. Посмотрим, что удастся сделать", - цитирует Зидана Goal.com.
Ранее в СМИ сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес ради возвращения Зидана на пост главного тренера предоставил ему полную власть при выборе трансферных целей. Француз вновь возглавил "сливочных" в прошлом месяц - спустя более полугода с момента ухода в конце прошлого сезона. "Реал" после 34 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
"Чемпионат.сом"
"Слухи про мою власть в вопросах трансферов – это неправда. Я не являюсь главным даже у себя дома! Подобные решения будут приниматься совместно. Наша задача – усилить атакующую линию. Посмотрим, что удастся сделать", - цитирует Зидана Goal.com.
Ранее в СМИ сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес ради возвращения Зидана на пост главного тренера предоставил ему полную власть при выборе трансферных целей. Француз вновь возглавил "сливочных" в прошлом месяц - спустя более полугода с момента ухода в конце прошлого сезона. "Реал" после 34 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
"Чемпионат.сом"
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