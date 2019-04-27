Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Леганес
Реал Сосьедад
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Сельта 35 37
16 Леванте 34 37
17 Вальядолид 35 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию, согласно которой он является главным в клубе в вопросах трансферов.

"Слухи про мою власть в вопросах трансферов – это неправда. Я не являюсь главным даже у себя дома! Подобные решения будут приниматься совместно. Наша задача – усилить атакующую линию. Посмотрим, что удастся сделать", - цитирует Зидана Goal.com.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес ради возвращения Зидана на пост главного тренера предоставил ему полную власть при выборе трансферных целей. Француз вновь возглавил "сливочных" в прошлом месяц - спустя более полугода с момента ухода в конце прошлого сезона. "Реал" после 34 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зидан Реал Ла Лига
Сегодня, 20:19
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#1  юрарассказов   (Сегодня, 21:34)
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В доме - вполне возможно. В "Реале" - сомнительно.
Регистрация: 5.11.2017 [жалоба]
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