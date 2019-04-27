Зинедин Зидан: слухи про мою власть в "Реале" - неправда, я не главный даже у себя дома

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию, согласно которой он является главным в клубе в вопросах трансферов."Слухи про мою власть в вопросах трансферов – это неправда. Я не являюсь главным даже у себя дома! Подобные решения будут приниматься совместно. Наша задача – усилить атакующую линию. Посмотрим, что удастся сделать", - цитирует Зидана Goal.com.Ранее в СМИ сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес ради возвращения Зидана на пост главного тренера предоставил ему полную власть при выборе трансферных целей. Француз вновь возглавил "сливочных" в прошлом месяц - спустя более полугода с момента ухода в конце прошлого сезона. "Реал" после 34 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.