Жозеп Бартомеу: цель "Барселоны" – требл

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал о задачах каталонского клуба в конце сезона.Вчера "Барселона" официально оформила чемпионство в Ла Лиге."Мы очень спокойно отметили победу в чемпионате, потому что впереди еще больший вызов – Лига чемпионов. Наша цель – требл, как и в каждом сезоне, но это будет очень непросто", - цитирует Бартомеу El Chiringuito TV.