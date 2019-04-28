Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Леганес
Реал Сосьедад
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Вальядолид 35 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Жозеп Бартомеу: цель "Барселоны" – требл

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал о задачах каталонского клуба в конце сезона.

Вчера "Барселона" официально оформила чемпионство в Ла Лиге.

"Мы очень спокойно отметили победу в чемпионате, потому что впереди еще больший вызов – Лига чемпионов. Наша цель – требл, как и в каждом сезоне, но это будет очень непросто", - цитирует Бартомеу El Chiringuito TV.
Теги: Бартомеу Барселона
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