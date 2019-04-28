Хавбек "Барселоны" Ракитич не хочет покидать команду

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич высказался о своем будущем в каталонской команде.Также хавбек прокомментировал досрочную победу каталонцев в чемпионате Испании. 27 апреля "Барселона" победила "Леванте" со счетом 1:0, что позволило команде оформить чемпионство."Я не собираюсь лгать, все мы отпразднуем эту победу. Будем наслаждаться, потому что мы этого заслужили. Позволим себе короткий отдых. Потом, возможно, проснемся с головной болью, и тогда придёт время думать о Лиге чемпионов.Что касается моего контракта, я не хочу быть где-то еще. Надеюсь, клуб, президент, тренер и болельщики видят это так же, как и я. Рассчитываю, что настанет момент, когда они скажут мне, что я остаюсь в "Барселоне" ещё на три года", - цитирует Ракитича 101 Great Goals.