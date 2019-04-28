Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Леганес
Реал Сосьедад
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Вальядолид 35 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Хавбек "Барселоны" Ракитич не хочет покидать команду

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич высказался о своем будущем в каталонской команде.

Также хавбек прокомментировал досрочную победу каталонцев в чемпионате Испании. 27 апреля "Барселона" победила "Леванте" со счетом 1:0, что позволило команде оформить чемпионство.

"Я не собираюсь лгать, все мы отпразднуем эту победу. Будем наслаждаться, потому что мы этого заслужили. Позволим себе короткий отдых. Потом, возможно, проснемся с головной болью, и тогда придёт время думать о Лиге чемпионов.

Что касается моего контракта, я не хочу быть где-то еще. Надеюсь, клуб, президент, тренер и болельщики видят это так же, как и я. Рассчитываю, что настанет момент, когда они скажут мне, что я остаюсь в "Барселоне" ещё на три года", - цитирует Ракитича 101 Great Goals.

"Газета.ру"
Теги: Ракитич Барселона Ла Лига
Сегодня, 11:24
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