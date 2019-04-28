Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Севилья
|34
|55
|5
|Хетафе
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Леганес
|35
|42
|12
|Реал Сосьедад
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Вальядолид
|35
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28
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Президент "Барселоны" назвал задачи команды на конец сезона
Президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о задачах команды на конец сезона.
27 апреля каталонская команда досрочно выиграла чемпионат Испании. Президент клуба заявил, что целью "Барселоны" также является Лига чемпионов, а также национальный Кубок.
"Мы очень спокойно отметили победу в чемпионате, поскольку впереди нас ждёт ещё больший вызов - Лига чемпионов. Наша цель - требл, как и в каждом сезоне, но это будет очень непросто", - цитирует Бартомеу Sport.es.
"Газета.ру"
27 апреля каталонская команда досрочно выиграла чемпионат Испании. Президент клуба заявил, что целью "Барселоны" также является Лига чемпионов, а также национальный Кубок.
"Мы очень спокойно отметили победу в чемпионате, поскольку впереди нас ждёт ещё больший вызов - Лига чемпионов. Наша цель - требл, как и в каждом сезоне, но это будет очень непросто", - цитирует Бартомеу Sport.es.
"Газета.ру"
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