Президент "Барселоны" назвал задачи команды на конец сезона

Президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о задачах команды на конец сезона.27 апреля каталонская команда досрочно выиграла чемпионат Испании. Президент клуба заявил, что целью "Барселоны" также является Лига чемпионов, а также национальный Кубок."Мы очень спокойно отметили победу в чемпионате, поскольку впереди нас ждёт ещё больший вызов - Лига чемпионов. Наша цель - требл, как и в каждом сезоне, но это будет очень непросто", - цитирует Бартомеу Sport.es.