Россия РПЛ 2018/19
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Суперкубок Испании сменит формат
Королевская испанская футбольная федерация утвердила новый формат Суперкубка страны.
На официальном сайте организации сообщается, что турнир 2020 года будет проходить зимой в формате "Финала четырех". В нем примут участие клуб-чемпион Испании, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка страны.
В первом полуфинале сыграют чемпион и финалист Кубка, во втором — обладатель Кубка и вице-чемпион.
Если совпадут одна команда или больше, в Суперкубке примут участие клубы, занявшие наиболее высокие места в чемпионате страны.
Первый такой Суперкубок пройдет с 1 по 12 января. Точное место проведения пока неизвестно.
"Газета.ру"
На официальном сайте организации сообщается, что турнир 2020 года будет проходить зимой в формате "Финала четырех". В нем примут участие клуб-чемпион Испании, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка страны.
В первом полуфинале сыграют чемпион и финалист Кубка, во втором — обладатель Кубка и вице-чемпион.
Если совпадут одна команда или больше, в Суперкубке примут участие клубы, занявшие наиболее высокие места в чемпионате страны.
Первый такой Суперкубок пройдет с 1 по 12 января. Точное место проведения пока неизвестно.
"Газета.ру"
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