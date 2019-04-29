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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Суперкубок Испании сменит формат

Королевская испанская футбольная федерация утвердила новый формат Суперкубка страны.

На официальном сайте организации сообщается, что турнир 2020 года будет проходить зимой в формате "Финала четырех". В нем примут участие клуб-чемпион Испании, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка страны.

В первом полуфинале сыграют чемпион и финалист Кубка, во втором — обладатель Кубка и вице-чемпион.

Если совпадут одна команда или больше, в Суперкубке примут участие клубы, занявшие наиболее высокие места в чемпионате страны.

Первый такой Суперкубок пройдет с 1 по 12 января. Точное место проведения пока неизвестно.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:50
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:07)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Еще четыре топ-клуба из Европы пригласите, все наиграться не могут. Хотя им можно, поля есть круглый год.


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Believe LOKO (is reaL)

заПитерасты за Сеннитъ
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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