Суперкубок Испании сменит формат

Королевская испанская футбольная федерация утвердила новый формат Суперкубка страны.На официальном сайте организации сообщается, что турнир 2020 года будет проходить зимой в формате "Финала четырех". В нем примут участие клуб-чемпион Испании, вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка страны.В первом полуфинале сыграют чемпион и финалист Кубка, во втором — обладатель Кубка и вице-чемпион.Если совпадут одна команда или больше, в Суперкубке примут участие клубы, занявшие наиболее высокие места в чемпионате страны.Первый такой Суперкубок пройдет с 1 по 12 января. Точное место проведения пока неизвестно.