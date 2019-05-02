Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Кевин-Принс Боатенг: агент рассказал, что поедет в Барселону. Я подумал об "Эспаньоле"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг, который на правах аренды выступает за "Барселону", не верил своему агенту, когда узнал о возможном переходе в стан сине-гранатовых.

Боатенг перешел в "Барселону" в январе 2019-го.

"Когда мой агент рассказал мне, что мне надо готовиться для поездки в Барселону, то я подумал, что речь идет об "Эспаньоле". Но он мне сказал: "Нет, настоящая "Барселона", – цитирует Боатенга Football Tweet.

"СЭ"
Теги: Боатенг Эспаньол Ла Лига
Сегодня, 16:45
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