Кевин-Принс Боатенг: агент рассказал, что поедет в Барселону. Я подумал об "Эспаньоле"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг, который на правах аренды выступает за "Барселону", не верил своему агенту, когда узнал о возможном переходе в стан сине-гранатовых.Боатенг перешел в "Барселону" в январе 2019-го."Когда мой агент рассказал мне, что мне надо готовиться для поездки в Барселону, то я подумал, что речь идет об "Эспаньоле". Но он мне сказал: "Нет, настоящая "Барселона", – цитирует Боатенга Football Tweet.