Лионелю Месси предлагали выступать за сборную Испании

Легендарный тренер сборной Испании Винсенте Дель Боске рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси, передает Marca.По словам экс-тренера, федерация приложила все усилия, чтобы Месси выступил за Испанию, но нападающий сине-гранатовых отказался из-за сильной любви к родной стране — Аргентине."Жаль, что Лео отказался играть за Испанию. Его выступление за национальную команду пошло бы всем на пользу", — заявил Дель Боске.1 мая прошел первый матч полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" — "Ливерпуль". Испанцы обыграли англичан со счетом 3:0.