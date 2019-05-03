Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Лионелю Месси предлагали выступать за сборную Испании

Легендарный тренер сборной Испании Винсенте Дель Боске рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси, передает Marca.

По словам экс-тренера, федерация приложила все усилия, чтобы Месси выступил за Испанию, но нападающий сине-гранатовых отказался из-за сильной любви к родной стране — Аргентине.

"Жаль, что Лео отказался играть за Испанию. Его выступление за национальную команду пошло бы всем на пользу", — заявил Дель Боске.

1 мая прошел первый матч полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" — "Ливерпуль". Испанцы обыграли англичан со счетом 3:0.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона Ла Лига Сборная Испании
Сегодня, 04:11
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