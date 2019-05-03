Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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Глава "Барселоны": говорим ребятам, которые играют рядом с Месси: "Цените каждую минуту"
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу отметил, что не знает, когда капитан команды Лионель Месси завершит игровую карьеру.
"Месси может играть хоть до 45, кто знает? Мы знаем, что он будет играть ещё как минимум 3, 4, 5 лет, но не знаем, сколько всего – столько, сколько он захочет.
Мы готовимся к завершению его карьеры. Такие игроки, как Дембеле, Лангле, Артур находятся здесь для постройки новой команды, после того как Месси перестанет играть в футбол. Но я считаю, что до этого ещё далеко. Не думаю, что этот день близко. Но мы говорим ребятам, которые играют и тренируются с ним: "Цените каждую минуту".
Лео принадлежит миру футбола, но он всегда был связан с "Барселоной". Он будет игроком одного клуба и никогда не покинет нас. Он перестанет играть в футбол, но он всегда будет с нами", - сказал Бартомеу.
The Guardian
"Месси может играть хоть до 45, кто знает? Мы знаем, что он будет играть ещё как минимум 3, 4, 5 лет, но не знаем, сколько всего – столько, сколько он захочет.
Мы готовимся к завершению его карьеры. Такие игроки, как Дембеле, Лангле, Артур находятся здесь для постройки новой команды, после того как Месси перестанет играть в футбол. Но я считаю, что до этого ещё далеко. Не думаю, что этот день близко. Но мы говорим ребятам, которые играют и тренируются с ним: "Цените каждую минуту".
Лео принадлежит миру футбола, но он всегда был связан с "Барселоной". Он будет игроком одного клуба и никогда не покинет нас. Он перестанет играть в футбол, но он всегда будет с нами", - сказал Бартомеу.
The Guardian
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