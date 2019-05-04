Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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As: "Реал" сообщил Куртуа, что он будет основным вратарем. Навас уйдет из клуба

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа останется в команде и будет основным голкипером команды.

По информации As, руководство клуба уже сообщило бельгийцу об этом решении и рассчитывает на него, несмотря на обеспокоенность из-за его игры в текущем сезоне.

Сообщается, что этот выбор повлиял на решение вратаря Кейлора Наваса начать поиски нового клуба, о чем костариканец сообщил своему агенту Жорже Мендешу. Приоритетом для 32-летнего футболиста будет переход в АПЛ.

Sports.ru
Теги: Куртуа Реал Навас Ла Лига
Сегодня, 01:52
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