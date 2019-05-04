As: "Реал" сообщил Куртуа, что он будет основным вратарем. Навас уйдет из клуба

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа останется в команде и будет основным голкипером команды.По информации As, руководство клуба уже сообщило бельгийцу об этом решении и рассчитывает на него, несмотря на обеспокоенность из-за его игры в текущем сезоне.Сообщается, что этот выбор повлиял на решение вратаря Кейлора Наваса начать поиски нового клуба, о чем костариканец сообщил своему агенту Жорже Мендешу. Приоритетом для 32-летнего футболиста будет переход в АПЛ.