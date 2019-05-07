Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|36
|55
|7
|Атлетик Б
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|36
|40
|15
|Сельта
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|36
|55
|...
|20
|Уэска
|36
|30
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17:20
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14:32
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти
13:32
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Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (5)
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«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток (1)
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"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (2)
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Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (2)
Губернатор Тульской области: Дзюба все сам себе доказал и сам себя сделал, а в "Арсенале" просто создали условия (2)
Тео Эрнандес может продолжить карьеру в "Наполи"
Защитник "Реала" Тео Эрнандес попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Corriere dello Sport. Трансфер 21-летнего игрока может состояться летом.
Эрнандес был приобретен "Реалом" у "Атлетико" за 24 миллиона евро в 2017 году, но в нынешнем сезоне играет за "Реал Сосьедад" на правах аренды.
Эрнандес был приобретен "Реалом" у "Атлетико" за 24 миллиона евро в 2017 году, но в нынешнем сезоне играет за "Реал Сосьедад" на правах аренды.
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