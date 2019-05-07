Тео Эрнандес может продолжить карьеру в "Наполи"

Защитник "Реала" Тео Эрнандес попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Corriere dello Sport. Трансфер 21-летнего игрока может состояться летом.Эрнандес был приобретен "Реалом" у "Атлетико" за 24 миллиона евро в 2017 году, но в нынешнем сезоне играет за "Реал Сосьедад" на правах аренды.