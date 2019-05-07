Пабло Сарабия может перейти в "Интер"

Полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия может продолжить карьеру "Интере", сообщает La Gazzetta dello Sport.Миланцы готовы заплатить за него 18 миллионов евро – такая сумма отступных указана в контракте Сарабии. "Интер" предложит ему четырехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.