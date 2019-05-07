Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Новости партнеров

Месси, Суарес и Коутиньо сыграют против "Ливерпуля" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Барселоны" на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич, Суарес, Месси, Коутиньо.

Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Малком, Юмтити, Фермален, Аленья.
Теги: Барселона Ливерпуль
Сегодня, 21:02
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