Месси, Суарес и Коутиньо сыграют против "Ливерпуля" с первых минут

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|36
|55
|7
|Атлетик Б
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|36
|40
|15
|Сельта
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30
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Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Малком, Юмтити, Фермален, Аленья.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич, Суарес, Месси, Коутиньо.
Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Малком, Юмтити, Фермален, Аленья.
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