Марсело: Зидан в короткий срок стал великим тренером

Защитник "Реала" Марсело рассказал о своем отношении к Зинедину Зидану."Я очень рад его возвращению, не только я, весь клуб, сотрудники… Все обожают Зизу. Иногда я для него на все готов. Тренер, который сам был футболистом, лучше понимает, что происходит в голове у каждого игрока. Если игрок ошибся, он знает, как с ним говорить, от этого легче становится всем. А Зидан был не просто игроком, он был лучшим игроком всех времен. И как тренер он тоже стал великим в короткий срок", — цитирует Марсело AS.