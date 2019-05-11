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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Новости партнеров

Марсело: Зидан в короткий срок стал великим тренером

Защитник "Реала" Марсело рассказал о своем отношении к Зинедину Зидану.

"Я очень рад его возвращению, не только я, весь клуб, сотрудники… Все обожают Зизу. Иногда я для него на все готов. Тренер, который сам был футболистом, лучше понимает, что происходит в голове у каждого игрока. Если игрок ошибся, он знает, как с ним говорить, от этого легче становится всем. А Зидан был не просто игроком, он был лучшим игроком всех времен. И как тренер он тоже стал великим в короткий срок", — цитирует Марсело AS.
Теги: Марсело Зидан Реал
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 12:32)
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Болеет за:
«Реал»
Практически согласен с Марсело, процентов на 90, не нравится выражение лучший всех времён, мне больше Марадона импонирует под такое определение, в одиночку выигрывавший и чемпионат Италии и сборную затащивший на олимп... bowtie
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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