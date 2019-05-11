Диего Симеоне: я не беспокоюсь за будущее Гризманна

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что не беспокоится по поводу будущего нападающего команды Антуана Гризманна."Гризманн – наш капитан, он очень важен для нас, поэтому я совсем не волнуюсь. Я не в его теле, поэтому не могу сказать, что он думает. Но у него контракт еще на два года, он продолжает расти вместе с нами", – цитирует Симеоне Marca.