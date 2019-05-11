"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника

Мадридский "Реал" планирует оставить у себя защитника "Лиона" и сборной Франции Ферлана Менди.Как сообщает Marca, сливочные уже вступили в переговоры с французами по поводу трансфера 23-летнего футболиста.Также сообщается, что в переходе игрока к мадридцам заинтересован лично Зинедин Зидан.Трансфер Менди может обойтись "Королевскому клубу" в €45 млн.Контракт с "Лионом" футболист заключил в 2017 году. Договор рассчитан на пять лет.Трансфер игрока обошелся французам в €5 млн.