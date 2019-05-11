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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Новости партнеров

"Реал" не будет отдавать "Лиону" защитника

Мадридский "Реал" планирует оставить у себя защитника "Лиона" и сборной Франции Ферлана Менди.

Как сообщает Marca, сливочные уже вступили в переговоры с французами по поводу трансфера 23-летнего футболиста.

Также сообщается, что в переходе игрока к мадридцам заинтересован лично Зинедин Зидан.

Трансфер Менди может обойтись "Королевскому клубу" в €45 млн.

Контракт с "Лионом" футболист заключил в 2017 году. Договор рассчитан на пять лет.

Трансфер игрока обошелся французам в €5 млн.

"Газета.ру"
Теги: Реал Ла Лига Лион Лига 1
Сегодня, 17:43
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