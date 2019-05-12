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Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Тренер "Атлетико" сравнил Месси и Роналду

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чем нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отличается от форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Роналду больше подходит командам, которые играют не очень разнообразно, поскольку он увеличивает количество способов решения задач. Месси лучше сочетается с командами, которые сфокусированы на футболе", - цитирует Симеоне Marca.

По мнению Симеоне, португальцу не нужно много моментов, чтобы решить исход матча.

"И Месси, и Роналду нужна команда, но разница не очень большая. Лионель всегда играет лучше в атакующей команде. Криштиану хватает двух моментов, чтобы выиграть матч, он упрощает ситуации", - добавил тренер.

Специалист отметил, что Месси играет в "сложный футбол".

"Лео играет в команде, которая дополняет его талант. Он всегда находит решение", - заключил Симеоне.

"Газета.ру"
Теги: Атлетико Ла Лига Месси Роналду
Сегодня, 09:11
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