В "Барселоне" недовольны дружбой тренера с игроками

В каталонской "Барселоне" команда теряет сплоченность из-за поведения наставника.Игроков клуба не устраивает нынешняя ситуация в коллективе из-за привелегированного положения Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике.По информации Marca, камнем преткновения стала дружба, которая сложилась между тремя знаменитостями и тренером Эрнесто Вальверде: они уверены, что это вредит команде. Подобные взаимоотношения не позволяют 55-летнему специалисту беспристрастно руководить подопечными.