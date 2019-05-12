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Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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"Барселона" победила "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедад"

"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 37-го тура чемпионата Испании - 2:0.

Чемпионат Испании

37-й тур

"Барселона" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Видаль, 39 (1:0). Месси, 89 (2:0).

"Барселона": Силлессен, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Видаль, Ракитич (Аленья, 62), Малком (Семеду, 78), Месси, Коутинью (Руис, 69).

"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Джене, Оливера, Фулькье (Сайс, 75), Арамбарри, Максимович, Сибасаки (Портильо, 46), Хорхе Молина, Анхель (Дуро, 86).

Предупреждения: Фулькье, 37. Оливера, 52. Видаль, 76. Джене, 90+3.

"Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид" 3:1

Голы: Диас, 6, Мерино, 26, Сальдуа, 57, Барренечеа, 67

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа (Янузай, 68), Муньос, Морено, Льоренте, Мерино, Пардо (Ильяраменди, 77), Субельдия, Оярсабаль, Жозе, Барренечеа (Хуанми, 87)

"Реал Мадрид": Куртуа, Вальехо, Марсело, Карвахаль, Начо, Иско (Модрич, 56), Каземиро, Кроос, Диас (Васкес, 65), Асенсио (Жуниор, 76), Бензема

Предупреждения: Карвахаль, 42, Субельдия, 59, Каземиро, 75

Удаления: Вальехо, 39
Теги: Барселона Хетафе Реал Мадрид Реал Сосьедад
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#1  Daniel Amokachi   (Сегодня, 22:55)
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Второй гол всё же больше на автогол похож нежели на гол Лео. Он сам даже особо не радовался.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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