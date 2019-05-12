Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Б
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30
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"Барселона" победила "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедад"
"Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 37-го тура чемпионата Испании - 2:0.
Чемпионат Испании
37-й тур
"Барселона" - "Хетафе" - 2:0
Голы: Видаль, 39 (1:0). Месси, 89 (2:0).
"Барселона": Силлессен, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Видаль, Ракитич (Аленья, 62), Малком (Семеду, 78), Месси, Коутинью (Руис, 69).
"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Джене, Оливера, Фулькье (Сайс, 75), Арамбарри, Максимович, Сибасаки (Портильо, 46), Хорхе Молина, Анхель (Дуро, 86).
Предупреждения: Фулькье, 37. Оливера, 52. Видаль, 76. Джене, 90+3.
"Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид" 3:1
Голы: Диас, 6, Мерино, 26, Сальдуа, 57, Барренечеа, 67
"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа (Янузай, 68), Муньос, Морено, Льоренте, Мерино, Пардо (Ильяраменди, 77), Субельдия, Оярсабаль, Жозе, Барренечеа (Хуанми, 87)
"Реал Мадрид": Куртуа, Вальехо, Марсело, Карвахаль, Начо, Иско (Модрич, 56), Каземиро, Кроос, Диас (Васкес, 65), Асенсио (Жуниор, 76), Бензема
Предупреждения: Карвахаль, 42, Субельдия, 59, Каземиро, 75
Удаления: Вальехо, 39
Чемпионат Испании
37-й тур
"Барселона" - "Хетафе" - 2:0
Голы: Видаль, 39 (1:0). Месси, 89 (2:0).
"Барселона": Силлессен, Сержи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Видаль, Ракитич (Аленья, 62), Малком (Семеду, 78), Месси, Коутинью (Руис, 69).
"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Джене, Оливера, Фулькье (Сайс, 75), Арамбарри, Максимович, Сибасаки (Портильо, 46), Хорхе Молина, Анхель (Дуро, 86).
Предупреждения: Фулькье, 37. Оливера, 52. Видаль, 76. Джене, 90+3.
"Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид" 3:1
Голы: Диас, 6, Мерино, 26, Сальдуа, 57, Барренечеа, 67
"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа (Янузай, 68), Муньос, Морено, Льоренте, Мерино, Пардо (Ильяраменди, 77), Субельдия, Оярсабаль, Жозе, Барренечеа (Хуанми, 87)
"Реал Мадрид": Куртуа, Вальехо, Марсело, Карвахаль, Начо, Иско (Модрич, 56), Каземиро, Кроос, Диас (Васкес, 65), Асенсио (Жуниор, 76), Бензема
Предупреждения: Карвахаль, 42, Субельдия, 59, Каземиро, 75
Удаления: Вальехо, 39
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