Пауло Дибала может перейти в "Атлетико"

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Б
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|...
|20
|Уэска
|37
|30
Лента новостей:
13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе
12:37
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (3)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (3)
08:54
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
08:22
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
06:10
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
05:07
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
04:15
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Вчера, 23:15
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Вчера, 23:05
Сергей Брызгалов: думаю, в этот раз для "Урала" в финале Кубка России все сложится хорошо (1)
Сергей Брызгалов: думаю, в этот раз для "Урала" в финале Кубка России все сложится хорошо (1)
Вчера, 22:45
Президент "Урала" - о пенальти в 1/2 финала Кубка России: когда поставили, никто и ничего не понял (3)
Президент "Урала" - о пенальти в 1/2 финала Кубка России: когда поставили, никто и ничего не понял (3)
Вчера, 22:38
Евгений Чернов: можно было еще в одном моменте посмотреть VAR, когда Новосельцев упал в штрафной (1)
Евгений Чернов: можно было еще в одном моменте посмотреть VAR, когда Новосельцев упал в штрафной (1)
Вчера, 22:31
Рагнар Сигурдссон: наш отменённый гол? Арбитр смотрел видео, так что должен быть прав (1)
Рагнар Сигурдссон: наш отменённый гол? Арбитр смотрел видео, так что должен быть прав (1)
Пауло Дибала может перейти в "Атлетико"
Представители "Атлетико" ведут переговоры с братом и агентом нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы Густаво, сообщает Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что в аргентинце видят замену ушедшему из команды Антуану Гризманну.
Стоимость Дибалы оценивается в 100 миллионов евро.
В текущем сезоне нападающий провел 39 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.
Отмечается, что в аргентинце видят замену ушедшему из команды Антуану Гризманну.
Стоимость Дибалы оценивается в 100 миллионов евро.
В текущем сезоне нападающий провел 39 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.
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