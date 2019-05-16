Пауло Дибала может перейти в "Атлетико"

Представители "Атлетико" ведут переговоры с братом и агентом нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы Густаво, сообщает Gazzetta dello Sport.Отмечается, что в аргентинце видят замену ушедшему из команды Антуану Гризманну.Стоимость Дибалы оценивается в 100 миллионов евро.В текущем сезоне нападающий провел 39 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.