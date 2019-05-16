Испания Ла Лига 2018/19 
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Атлетико 
Реал Мадрид
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Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
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Алавес
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Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Новости партнеров

Пауло Дибала может перейти в "Атлетико"

Представители "Атлетико" ведут переговоры с братом и агентом нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы Густаво, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что в аргентинце видят замену ушедшему из команды Антуану Гризманну.

Стоимость Дибалы оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 39 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.
Теги: Дибала Атлетико Ювентус Гризманн
Сегодня, 13:07
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