Хулен Лопетеги: в "Реале" нам не везло в течение трёх недель

Бывший главный тренер мадридского "Реала" и национальной команды Испании Хулен Лопетеги рассказал о неудачном периоде "сливочных" в нынешнем сезоне, который стоил ему работы."Мы отлично начали, провели несколько отличных матчей, но затем нам не везло у чужих ворот в течение трёх недель. В тех играх мы были лучше. Такое может случиться с любой командой. Думали, что ещё есть время всё исправить. У нас была важная вещь - полная приверженность со стороны игроков и всей команды, которая могла многое дать", - цитирует Лопетеги The Coaches' Voice.