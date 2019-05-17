Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Хулен Лопетеги: в "Реале" нам не везло в течение трёх недель

Бывший главный тренер мадридского "Реала" и национальной команды Испании Хулен Лопетеги рассказал о неудачном периоде "сливочных" в нынешнем сезоне, который стоил ему работы.

"Мы отлично начали, провели несколько отличных матчей, но затем нам не везло у чужих ворот в течение трёх недель. В тех играх мы были лучше. Такое может случиться с любой командой. Думали, что ещё есть время всё исправить. У нас была важная вещь - полная приверженность со стороны игроков и всей команды, которая могла многое дать", - цитирует Лопетеги The Coaches' Voice.
Теги: Лопетеги Реал
Сегодня, 08:42
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