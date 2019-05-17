Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Б
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30
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Хулен Лопетеги: в "Реале" нам не везло в течение трёх недель
Бывший главный тренер мадридского "Реала" и национальной команды Испании Хулен Лопетеги рассказал о неудачном периоде "сливочных" в нынешнем сезоне, который стоил ему работы.
"Мы отлично начали, провели несколько отличных матчей, но затем нам не везло у чужих ворот в течение трёх недель. В тех играх мы были лучше. Такое может случиться с любой командой. Думали, что ещё есть время всё исправить. У нас была важная вещь - полная приверженность со стороны игроков и всей команды, которая могла многое дать", - цитирует Лопетеги The Coaches' Voice.
"Мы отлично начали, провели несколько отличных матчей, но затем нам не везло у чужих ворот в течение трёх недель. В тех играх мы были лучше. Такое может случиться с любой командой. Думали, что ещё есть время всё исправить. У нас была важная вещь - полная приверженность со стороны игроков и всей команды, которая могла многое дать", - цитирует Лопетеги The Coaches' Voice.
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