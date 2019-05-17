СМИ: "Реал" ведет переговоры по защитнику "Лиона" Менди

Защитник "Лиона" Ферлан Менди входит в сферу интересов "Реала", сообщают испанские СМИ.Как информирует AS, Зинедин Зидан хочет видеть француза в своей команде. Он рассчитывает на него как на левого защитника, так как не уверен, что Серхио Регилон сможет адекватно заменить Марселу.Также указано, что клубы ведут переговоры по трансферу. "Лион" намерен получить за игрока не менее 50 миллионов евро и не собирается идти на компромиссы. Если переход состоится, то Регилон, вероятно, отправится в аренду. Ранее также сообщалось, что Менди интересуется "Ювентус".Transfermarkt оценивает Менди в 30 миллионов евро. Его контракт с "Лионом" рассчитан до 30 июня 2023 года.