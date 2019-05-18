Серхио Рамос не хочет видеть Погба в "Реале"

Капитан "Реала" Серхио Рамос обратился к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой не приобретать у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба, сообщает Don Balon.Испанец считает, что француз повлияет на атмосферу в команде, а главный тренер Зинедин Зидан будет выделять своего соотечественника.