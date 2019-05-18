"Атлетико" может купить у "Реала" Льоренте

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте может продолжить карьеру в "Атлетико", собщает AS."Индейцы" рассматривают 24-летнего испанца в качестве вероятной замены Родри Эрнандесу. По окончании сезона он может сменить клуб."Атлетико" уже провел предварительные переговоры с окружением Льоренте.