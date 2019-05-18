Вратарь "Монпелье" может перейти в "Барселону"

Вратарь "Монпелье" Бенжамен Леконт может продолжить карьеру в Испании, информирует Midi Libre."Барселона" проявляет интерес к 28-летнему голкиперу. Владелец "Монпелье" Лоран Николлен не исключил, что отпустит вратаря в топ-клуб.